Как наказывают украинцев за уклонение от исполнения решения суда: суммы штрафов

Какой штраф может быть за уклонение от исполнения решения суда

"За неисполнение без уважительных причин в установленный исполнителем срок решения суда, обязывающего должника выполнить определенные действия, и решение о возобновлении на работе может быть наложен штраф на должника - физическое лицо в размере 1 700 грн, на должностных лиц – 3 400 грн, на должника - юридическое лицо - 5 100 грн. При этом исполнитель одновременно с вынесением постановления о наложении на должника штрафа устанавливает новый срок исполнения решения суда", - говорит юрист.

Повторное неисполнение должником без уважительных причин решения суда, обязывающего его выполнить определенные действия, и решение о возобновлении на работе повлечет наложение исполнителем штрафа в двойном размере и обращение в органы досудебного расследования с уведомлением о совершении уголовного правонарушения.

Кроме того, в административном процессе суд, принявший судебное решение по административному делу, может обязать субъекта властных полномочий, не в пользу которого принято судебное решение, представить в установленный судом срок отчет об исполнении судебного решения.

По результатам рассмотрения отчета или в случае его неподачи судья своим определением может установить новый срок представления отчета, наложить на руководителя субъекта властных полномочий, ответственного за исполнение решения, штраф в сумме от двадцати до сорока размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (от 60 560 до 121 120 грн).

"Однако следует помнить, что указанные выше полномочия суда в административном процессе являются его правом, а не обязанностью", - говорит Булименко.

Какое наказание за умышленное неисполнение судебного решения

Также следует отметить, что статьей 382 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за умышленное неисполнение судебного решения в виде штрафа от 8 500 до 17 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет, для должностного лица - штраф от 12750 до 17 000 грн или лишение свободы сроком до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Для должностного лица, занимающего ответственное или особо ответственное положение, или для ранее судимого за это преступление лица, или если неисполнение судебного решения причинило существенный вред охраняемым законом правам и свободам граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.