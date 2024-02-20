Как наказывают уклонистов сейчас и ужесточит ли правила новый закон: объяснение

Вопрос ответственности за неявку военнообязанных в ТЦК и СП остро встал еще с начала полномасштабного вторжения врага, говорит адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
В комментарии РБК-Украина адвокат объяснил, какая ответственность за неявку по повесткам сейчас и усилятся ли правила, если будет принят законопроект №10449.
Кабинет Министров Украины постановлением №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" унифицировал форму повестки, а также подробно предусмотрел порядок действий при вручении работодателем повесток своим работникам, отмечает Антон Маринич.
"Данное постановление является составной частью оборонного законодательства Украины и устанавливает правила военного учета не только для предприятий, учреждений, организаций, но и для граждан", – объясняет специалист.
Независимо от того, была ли вручена повестка или нет, существуют такие обязанности:
Если повестка была вручена, в таком случае явка к ТЦК и СП обязательна.
Поскольку правила военного учета являются составной частью оборонного законодательства, то и за их нарушение предусмотрена следующая ответственность:
Административная, то есть штраф в размере от 3400 до 5100 грн, предусмотренный статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно "Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации". Применяется часть 2 указанной статьи, поскольку военное положение является особым периодом.
Уголовная: лишение свободы сроком от 3 до 5 лет, что предусмотрено статьей 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации".
"В основном критерием для разграничения административной от уголовной ответственности является прохождение военнообязанным ВЛК", – добавляет юрист Nota Group.
Если военнообязанный по результатам прохождения ВЛК признан годным к военной службе и в дальнейшем проигнорирует мобилизационное распоряжение (боевую повестку/повестку на отправку), тогда к нему может быть применена уголовная ответственность.
Кроме того, даже без прохождения ВЛК и систематическое игнорирование явки в ТЦК и СП за полученными повестками дает право военкомату обратиться в правоохранительные органы с целью внесения сведений об уголовном правонарушении. Форма такого сообщения предусмотрена Постановлением КМУ №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".
Что касается Законопроекта №10449, то, по сути, ответственность не меняется, но предлагается расширить полномочия ТЦК и СП, говорит Антон Маринич.
"Новелой проекта является возможность применения ТЦК и СП к гражданам "мер воздействия" через суд", – объясняет он.
Предлагается предоставить полномочия ТЦК обращаться в суд по поводу применения таких мер влияния:
Такие меры воздействия будут применяться по решению местных общих судов как административных судов, которым подсудны административные дела по обращению ТЦК.
"Инициаторами законопроекта игнорируется тот факт, что на сегодняшний день у государства имеются достаточные средства для воздействия на граждан в случае невыполнения законных требований представителя органа государственной власти, в том числе ТЦК", – говорит Антон Маринич.
Подводя итог, он отмечает, что это уже второй законопроект от Кабинета Министров Украины, но все равно он содержит ряд недостатков, коллизий и несогласованностей между нормами и требует значительной доработки ко второму чтению.
Напомним, во время войны в Украине военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья. Юрист объяснил, могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет.
Также сообщалось, как предлагают изменить возраст, по которому смогут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.