Как наказывают уклонистов сейчас и ужесточит ли правила новый закон: объяснение

Какая ответственность за неявку по повестке действует сейчас

Кабинет Министров Украины постановлением №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" унифицировал форму повестки, а также подробно предусмотрел порядок действий при вручении работодателем повесток своим работникам, отмечает Антон Маринич.

"Данное постановление является составной частью оборонного законодательства Украины и устанавливает правила военного учета не только для предприятий, учреждений, организаций, но и для граждан", – объясняет специалист.

Независимо от того, была ли вручена повестка или нет, существуют такие обязанности:

Состоять на военном учете по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства, а в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев – по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Не менять место жительства без разрешения ТЦК и СП. Лично в семидневный срок со дня прибытия в новое место жительства прибывать с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в ТЦК и СП. Лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных. Немедленно сообщать ТЦК и СП о потере военно-учетного документа. Сверять не реже одного раза в пять лет персональные данные с учетными данными в ТЦК и СП.

Если повестка была вручена, в таком случае явка к ТЦК и СП обязательна.

Поскольку правила военного учета являются составной частью оборонного законодательства, то и за их нарушение предусмотрена следующая ответственность:

Административная, то есть штраф в размере от 3400 до 5100 грн, предусмотренный статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно "Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации". Применяется часть 2 указанной статьи, поскольку военное положение является особым периодом.

Фото: После вручения повестки в ТЦК нужно явиться обязательно (Виталий Носач/РБК-Украина)

Уголовная: лишение свободы сроком от 3 до 5 лет, что предусмотрено статьей 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации".

"В основном критерием для разграничения административной от уголовной ответственности является прохождение военнообязанным ВЛК", – добавляет юрист Nota Group.

Если военнообязанный по результатам прохождения ВЛК признан годным к военной службе и в дальнейшем проигнорирует мобилизационное распоряжение (боевую повестку/повестку на отправку), тогда к нему может быть применена уголовная ответственность.

Кроме того, даже без прохождения ВЛК и систематическое игнорирование явки в ТЦК и СП за полученными повестками дает право военкомату обратиться в правоохранительные органы с целью внесения сведений об уголовном правонарушении. Форма такого сообщения предусмотрена Постановлением КМУ №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Что изменится, если депутаты проголосуют за законопроект

Что касается Законопроекта №10449, то, по сути, ответственность не меняется, но предлагается расширить полномочия ТЦК и СП, говорит Антон Маринич.

"Новелой проекта является возможность применения ТЦК и СП к гражданам "мер воздействия" через суд", – объясняет он.

Предлагается предоставить полномочия ТЦК обращаться в суд по поводу применения таких мер влияния:

временного ограничения гражданина в праве выезда за пределы Украины; временного ограничения в праве управления транспортными средствами; наложение ареста на денежные средства и другие ценности гражданина.

Такие меры воздействия будут применяться по решению местных общих судов как административных судов, которым подсудны административные дела по обращению ТЦК.

"Инициаторами законопроекта игнорируется тот факт, что на сегодняшний день у государства имеются достаточные средства для воздействия на граждан в случае невыполнения законных требований представителя органа государственной власти, в том числе ТЦК", – говорит Антон Маринич.

Подводя итог, он отмечает, что это уже второй законопроект от Кабинета Министров Украины, но все равно он содержит ряд недостатков, коллизий и несогласованностей между нормами и требует значительной доработки ко второму чтению.