Как и электроэнергию. Эксперт описал возможный механизм экспорта газа из Украины

Украина может применить к газу ту же логику, которая уже работает на рынке электроэнергии: когда внутренние потребности обеспечены и возникает избыток ресурса, его можно продавать за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по энергетическим вопросам, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева.
"Можно делать точно так же, как и на рынке электрической энергии. Если есть избыток электрической энергии, то почему бы ее не экспортировать, не получить средства на восстановление поврежденных мощностей, в частности", - отметил он.
По словам Рябцева, такая же логика может работать и для газа: экспорт избыточных объемов не должен мешать ни наполнению хранилищ, ни обеспечению украинских потребителей.
"Я не вижу в этом чего-то такого, что не позволит либо увеличить объем газа в хранилищах, либо снабжать газом украинских потребителей", - сказал эксперт.
Отдельно Рябцев обратил внимание на возможность продажи за границу "зеленого" газа, в частности биогаза. Если он отвечает техническим требованиям газотранспортной системы, такой ресурс можно экспортировать на рынок, где на него спрос.
Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.
В то же время, продолжают действовать нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения, которые Кабмин ввел в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Ранее аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что частичное открытие экспорта украинского газа не повлияет на тариф для населения и при нынешних запасах не должно создать дефицита ресурса для прохождения зимы.