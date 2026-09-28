Как и электроэнергию. Эксперт описал возможный механизм экспорта газа из Украины

"Можно делать точно так же, как и на рынке электрической энергии. Если есть избыток электрической энергии, то почему бы ее не экспортировать, не получить средства на восстановление поврежденных мощностей, в частности", - отметил он.

По словам Рябцева, такая же логика может работать и для газа: экспорт избыточных объемов не должен мешать ни наполнению хранилищ, ни обеспечению украинских потребителей.

"Я не вижу в этом чего-то такого, что не позволит либо увеличить объем газа в хранилищах, либо снабжать газом украинских потребителей", - сказал эксперт.

Отдельно Рябцев обратил внимание на возможность продажи за границу "зеленого" газа, в частности биогаза. Если он отвечает техническим требованиям газотранспортной системы, такой ресурс можно экспортировать на рынок, где на него спрос.