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Как в Грузии не будет. Какие сценарии завершения войны в Украине назвал Буданов

Суббота 02 августа 2025 13:50
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Как в Грузии не будет. Какие сценарии завершения войны в Украине назвал Буданов Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас сценарий возвращения Украины в орбиту России является нереалистичным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью "Мосейчук +".

Вернет ли Украина в Россию

"По состоянию на сейчас это невозможно. Потому что даже если кто-то захотел сейчас повернуть, скажем, в сторону России, это просто не удастся. И события, которые мы видим в нашем обществе, они еще раз это подтверждают", - сказал он в интервью.

В то же время, по словам Буданова, будущее не определено, и если украинское общество не сделает серьезных выводов, последствия могут быть неприятными.

"Но вопрос, что будет дальше. Если все мы не изменимся и всерьез не начнем воспринимать то, что есть, могут быть разные вещи и далеко не самые приятные", - предупредил он.

Буданов провел аллегорию со своим личным увлечением - коллекционированием почтовых марок. Он обратил внимание на то, что многие государства, чьи марки хранятся в его коллекции, уже исчезли с политической карты мира.

"Я стран 20 просто по маркам показать могу, которые не где-то далеко в Африке. Не так далеко от нас существовали и больше их нет, даже среди стран Европы. Где-то, пожалуй, 7 стран точно перестали существовать за этот промежуток времени. Поэтому надо всерьез задумываться над тем, что мы делаем и куда мы должны двигаться.", - подчеркнул он.

Буданов отметил, что даже в Европе в течение последних десятилетий исчезло по меньшей мере семь государств, и добавил, что Украине стоит задуматься, куда она движется.

"Мы должны четко определить сами для себя, если мы этого не сделаем, нам это навяжут. Поэтому лучше сделать сами свою стратегическую цель - кто мы, куда идем, свое место и роль в этом мире. И тогда уже выбирать инструменты, которые нам нужны для достижения этого. Иначе, условно говоря, можно быть сюжетом очередной марки", - сказал руководитель ГУР.

Сценарии для Украины

Комментируя недавнее исследование JP Morgan относительно вероятных сценариев для Украины, Буданов отметил, что это лишь аналитические модели, а не предсказания. Речь о том

"Это сценарии развития событий, прежде всего это надо помнить. Это не догма, это чисто сценарий, варианты", - отметил он.

Несмотря на серьезность структуры JP Morgan, Буданов призвал не сосредотачиваться только на оценках аналитиков, а подумать, чего именно хочет украинское общество.

По его мнению, сценарии вроде белорусского или грузинского вряд ли удовлетворят украинцев. В то же время, варианты "израилизации" или южнокорейская модель выглядят привлекательнее, хотя и остаются дискуссионными.

"Я считаю, что нам надо думать над тем, как жить дальше в тех условиях, в которых мы уже находимся. И думать, как нам сохранить нашу государственность, наше общество, нашу культуру и нацию. И думать тяжелее всего в этой ситуации будет над тем, как нам потом вернуть то, что мы на определенный промежуток времени потеряли", - подытожил Буданов.

Стоит напомнить, что ранее Буданов заявлял о том, что Россия снизила план по набору новых военных в свою армию почти на 100 тысяч человек.

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Российская Федерация Грузия Кирилл Буданов Война в Украине
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