Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Как в Европе. В Украине хотят ввести инструмент, который может существенно защитить покупателей недвижимости

Фото: Елена Шуляк (sluga-narodu.com)
Автор: Сергей Новиков

В Украине обсуждают возможность введения нового инструмента, который поможет защитить покупателей недвижимости. Речь об открытых эскроу-счетах, которые не будут заморожены в течение всего процесса строительства объекта недвижимости.

Об этом сообщила Председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

"Только 15% объектов жилищного строительства, начатого в 2022 году, было вовремя введено в эксплуатацию вовремя, а 30% объектов, начатых в тот же период, так и были достроены. Одна из причин - почти невозможное проектное финансирование, поскольку девелоперские компании по стандартам НБУ классифицируются как рисковые или даже "дефолтные". Чтобы изменить правила игры, на уровне государства предлагают ввести так называемые эскроу-счета, создать девелоперский гарантийный фонд", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, несмотря на войну у украинцев растет спрос на безопасные и понятные механизмы инвестирования в новое жилье. Однако из-за того, что большинство девелоперских компаний классифицируются по стандартам НБУ как рисковые или даже "дефолтные", проектное финансирование для них практически невозможно. Следствие - только 15% объектов жилищного строительства сдается вовремя, более половины возведено с опозданием от нескольких месяцев до двух лет, а треть объектов, начатых в 2022 году, так и не возобновили строительство.

Для стабилизации ситуации как на рынке, так и на уровне государства продолжается обсуждение мер, которые могут этому способствовать. Одним из инструментов, который сейчас рассматривают как потенциально эффективный, является введение доверительных строительных счетов, - эскроу.

"Это счет в банке, на который покупатель вносит определенные средства за квартиру. Они не попадают сразу к застройщику, а раскрываются только при условии выполнения конкретных этапов строительства. Такой подход гарантирует: деньги работают исключительно на тот объект, для которого они были привлечены", - пояснила глава комитета градостроительства.

Второй важный аспект - проектное финансирование, поскольку механизм эскроу должен работать в связке с кредитами от банков для застройщиков. Это, добавила Елена Шуляк, позволит обеспечить стабильное финансирование объектов и уменьшит риски, что жилой комплекс останется недостроенным.

"Реализация такой модели - логическое продолжение внедрения Стратегии развития ипотечного кредитования, принятой Советом по финансовой стабильности в июле 2025 года. В документе четко определена необходимость повышения контролируемости финансирования строительства и создания механизма замены недобросовестного застройщика", - подчеркнула нардеп.

При этом она отметила, что важно двигаться шаг за шагом. Сначала - запуск эскроу для ипотечных сделок, чтобы банки начали кредитовать "первичку" без страха. Далее - пилотные проекты с проектным финансированием и реальная работа гарантийного фонда.

"Насколько мы сможем создать честные и понятные правила игры, зависит будущее рынка жилья. Более того, у нас есть дорожная карта от Всемирного банка, есть поддержка НБУ", - отметила Елена Шуляк.

Следующим шагом, сообщила она, будет встреча с девелоперами относительно дальнейших шагов, а также наработки механизма внедрения экспериментального порядка, чтобы увидеть, как на практике будет работать этот инструмент.

Важно

24 сентября состоялось специальное заседание ипотечного комитета национальной ассоциации банков Украины с представителями регулятора, где подняли вопрос актуальности изменений в законодательство, которые помогут как стабилизировать ситуацию на первичном рынке недвижимости, так и защитить граждан, инвестирующих в "первичку".

