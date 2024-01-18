Как доехать из Украины в Польшу: маршруты и расписание поездов "УЗ"

Железная дорога остается самым удобным вариантом для поездок в Польшу. Из крупных городов Украины в соседнюю страну курсируют 12 поездов "Укрзализныци".
Какой график движения поездов из Киева, Харькова и Запорожья и в какие города в Польше можно доехать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой сайт "УЗ" и yavp.pl.
Какие поезда курсируют в Польшу из Киева
Больше всего маршрутов по железной дороге в польские города – из Киева. С комфортом в спальном вагоне можна отправиться такими поездами:
№51/52 "Киев-Перемышль". Курсирует ежедневно. Отправляется из Киева в 19:27 , прибытие в Перемышль – в 5:53. В обратном направлении поезд отправляется в 20:28, прибывает в Киев в 9:03.
№89/90 "Киев-Перемышль". Отправляется из Киева в 22:14. Прибывает на польскую станцию в 11:16. Из Перемышля поезд отправляется в 13:45, в украинскую столицу прибывает в 05:01.
№67/68 "Киев-Варшава" (станция Варшава Всходня). Отправляется из Киева в 18:19 и прибывает в польскую столицу в 10:15. Из Варшавы поезд отправляется в 17:49 и прибывает в Киев в 12:17.
№19/20 "Киев-Хелм". Отправляется из Киева в 18:19, в Хелм прибывает в 04:55. Из польского Хелма поезд отправляется в 23:40 и прибывает в Киев в 12:17.
№23/24 "Киев-Хелм". Поезд отправляется из Киева в 22:40, в Хелм прибывает в 11:05. Из Хелма отправляется в 15:42, а в Киев прибывает в 05:39.
Фото: Купе в поезде "Укрзализныци" (facebook.comUkrzaliznytsia)
Какими поездами можно доехать до Польши из больших городов Украины
Пассажирам из других регионов не обязательно ехать в Киев, чтобы сесть на поезд в Польшу. Из больших городов курсируют поезда на польские станции Перемышль и Хелм.
№073 "Харьков-Перемышль". Из Харькова отправляется в 13:32, в Перемышль прибывает в 11:16. Из Перемышля поезд отправляется в 13:45, в Харьков прибывает в 13:53 на следующий день.
№93/94 "Харьков-Хелм". Из Харькова поезд отправляется через день в 13:32, в Хелм прибывает в 11:05. Из Хелма отправляется 16:42, прибывает в Харьков в 13:53.
№119/120 "Днепр-Хелм". Ежедневный поезд отправляется из Днепра в 22:16, прибывает в Хелм в 17:20. Из Хелма отправляется в 10:27, прибывает в Днепр в 7:28.
№36/35 "Одесса-Перемышль". Ежедневный поезд отправляется из Одессы в 14:45, прибывает в Перемышль в 5:53. Из Перемышля выезжает в 20:28, в Одессу прибывает в 12:55.
№32П "Запорожье-Перемышль". Ежедневный поезд отправляется из Запорожья в 20:47, прибывает в Перемышль в 15:21. Из Перемышля поезд отправляется в 18:07, в Запорожье прибывает в 14:37.
Фото: Поезд "Интерсити" в Перемышле (gettyimages.com)
Которые добраться до Польши поездами "Интерсити"
Кроме поездов со спальными местами, путешествовать в соседнюю страну можно поездами "Интерсити+" с сидячими местами.
Поезд №715/716 "Киев-Перемышль". Отправляется из украинской столицы в 12:06, прибывает в Перемышль в 20:20. В обратном направлении поезд отправляется из Перемышля в 23:26 и прибывает в Киев в 09:58 на следующий день.
Поезд №705/706 "Киев-Перемышль". Отправляется из Киева в 20:05, прибытие в Перемышль в 4:25. В обратном направлении отправление в 9:35, в Киев прибывает в 19:57.