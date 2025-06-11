Как долго продлится война в Украине и есть ли шансы у переговоров: оценка Всемирного банка

Всемирный банк обновил прогноз по мировой экономике. Документ содержит оценку геополитических рисков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всемирного банка за июнь 2025 года.
Как отмечается в документе, обсуждения потенциального прекращения огня между Россией и Украиной начались в начале года, но перспективы долгосрочного урегулирования остаются неопределенными.
Прогнозируется, что рост экономики Украины увеличится с 2,0% в 2025 году до 5,2% в 2026 году. Ускорение роста учитывает ожидания Всемирного банка, что российское вторжение "продлится до конца 2025 года, после чего активные боевые действия начнут спадать".
Прогнозируемый рост в 2026 году предполагает всплеск инвестиций в производство и реконструкцию, в то время как ожидается, что восстановление экспорта останется ограниченным из-за сложной торговой среды и экономической неопределенности. Расходы на реконструкцию и восстановление оцениваются в 524 млрд долларов, что почти в три раза больше ВВП Украины в 2024 году
По оценке Всемирного банка, без прочного мирного соглашения продолжение или усиление вторжения может еще больше ослабить экономику Украины и поддерживать высокую геополитическую напряженность.
Нарушение потоков финансирования в Украину усилит эти риски, поскольку внешнее финансирование страны по-прежнему сильно зависит от постоянной поддержки со стороны ЕС и США, говорится в прогнозе.
При этом поддержка Европы и США играет ключевую роль для Украины. Всемирный банк оценивает поддержку ЕС гораздо выше.
Всемирный банк также снизил свой прогноз мирового роста на 2025 год на 0,4 п.п. до 2,3%, заявив, что более высокие тарифы и возросшая неопределенность стали "значительным сдерживающим фактором" для почти всех экономик.
Напомним, согласно оценке агентства Fitch Ratings, заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно.
В марте МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предусматривает рост экономики Украины в 2025 году на 2-3% и ускорение роста до 4,5% в 2026 году.
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