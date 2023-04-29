Как детям вернуться к учебе в Украине после заграницы: алгоритм действий

Часть детей в других странах учились в местных школах. Этого требуют системы образования в большинстве стран.

Универсального алгоритма зачисления оценок и обучения, полученного за границей, в Украине пока нет, говорят в Министерстве образования Украины. Но там уверяют, что детям в Украине по возвращении домой должны засчитать все оценки за семестр, которые те получили во время учебы за границей.

"Оценки зачислят, независимо от места обучения: в заведении, где ребенок учился, или в любой другой школе по разным формам обучения. Это может быть любое заведение общего среднего образования, в том числе и частные учебные заведения, в Украине или за ее пределами", – говорят в ведомстве.

После возвращения домой. Как продолжить обучение в Украине

Чтобы подтвердить результаты обучения за рубежом, ученикам в Украине нужно получить в зарубежном учебном заведении информационную справку, объясняют в Минобразования.

В справке следует указать название учебного заведения, период обучения ученика в нем, класс, перечень изучаемых предметов (с указанием учебных тем), результаты оценивания, систему оценивания, используемую в учебном заведении.

Результаты оценивания, указанные в информационной справке, по решению педагогического совета украинское заведение может зачислить в итоговом (семестровом, годовом) оценивании образования. Также результаты могут стать основанием для перевода ребенка на следующий год обучения.

"Если ребенок за границей не изучал предметы, предусмотренные украинскими образовательными программами, при переводе его в следующий класс будет проведена итоговая (годовая) оценка по указанным предметам учебным заведением, расположенным на территории Украины, по возвращению в Украину, или такая возможность есть в дистанционном формате", – объясняют в пресс-службе ведомства.