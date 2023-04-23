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Как поступающим с оккупированных территорий зарегистрироваться на мультитест: инструкция

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 04:00
Как поступающим с оккупированных территорий зарегистрироваться на мультитест: инструкция Фото: регистрация на мультитест 2023 для поступающих с оккупированных территорий (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Выпускники с временно оккупированных территорий Украины смогут зарегистрироваться для участия в национальном мультипредметном тесте. Для этого им необходимо предоставить свидетельство о рождении и специальную справку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.

По словам Минобразования, сканкопия справки будет отправляться выпускникам на электронную почту после обращения в украинские учебные заведения, в которых они завершают получение полного общего среднего образования в этом году. В частности, по

  • экстернатной;
  • семейной (домашней);
  • дистанционной форме обучения.

Такая возможность предусмотрена для жителей ВОТ, которые не смогли получить паспорт гражданина Украины или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).

Необходимым условием регистрации в таком случае является представление поступающим с ВОТ заявления в регламентную комиссию при региональном центре оценивания качества образования о регистрации для участия в НМТ на основании справки.

"При регистрации на НМТ при создании персонального кабинета необходимо выбрать тип документа "Свидетельство о рождении" и, если надо, поставить отметку "Подтверждаю, что не имею РНУКНП" и в дальнейшем загрузить необходимые сканкопии", - отметили в Минобразования.

Напомним, что выпускники из ВОТ и покинувшие такие территории после 1 января 2023 года имеют право на обучение по госзаказу в заведениях высшего образования.

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