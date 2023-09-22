Как добраться из Испании в Украину разным транспортом: самые простые маршруты

Испания – одна из стран, предоставившая временную защиту большому количеству украинцев. Несмотря на расстояние более 3000 км, убежище там решили попросить более 190 тысяч человек из Украины.

Какими маршрутами можно доехать из Испании в Украину, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today .

Быстрее всего – долететь самолетом до границы с Украиной

До войны в Украине вопросов, как путешествовать из Украины в отдаленные страны Европы, не возникало. Полететь самолетом можно было из Киева и нескольких аэропортов. Сейчас небо Украины закрыто для гражданской авиации, потому планировать авиапутешествие можно только через аэропорты соседних стран: Польши, Румынии, Молдовы, Словакии, Венгрии.

Чтобы добраться из Испании в страну, граничащую с Украиной, можно рассмотреть следующие маршруты:

В Польшу. Авиасообщение между Испанией и Польшей хорошо развито. Самолеты летают из испанских городов Барселона, Мадрид, Валенсия, Малага, Жирона, Пальма и прибывают в аэропорты в Варшаве, Кракове, Катовице, Лодзи, Вроцлаве.

Большинство рейсов выполняют бюджетные авиакомпании Ryanair и WizzAir. Также доступны предложения и от национальных авиакомпаний. Перелет длится примерно 3 часа, стоимость билета – от 30 евро.

Фото: Пассажиры в аэропорту Кракова (gettyimages.com)

Самые популярные рейсы в Польшу: Мадрид-Варшава (вылет 21:40 и прибытие в 01:15), Барселона-Краков (вылет 18:15 и прибытие в 21:05) и Аликанте-Катовице (вылет 19:30 и прибытие в 22: 40).

В Молдову. В Кишинев есть прямой рейс Барселона-Кишинев каждое воскресенье. Время в полете – 3 часа 20 минут. Вылет в 18:00. Стоимость билета – 180 евро.

В Словакию. Из Испании есть прямой рейс Пальма-Братислава. Вылет из Испании в 14:30, время в полете 2 часа 30 минут. Стоимость билета – от 80 евро.

В Венгрию. До столицы страны можно долететь из Мадрида, Барселоны и Валенсии. Время в пути – 3 часа 15 минут. Стоимость билета – от 50 евро. Рейсы выполняет венгерский перевозчик Wizz Air.

В Румынию. Рейс Мадрид-Бухарест отправляется из испанского аэропорта в 19:30, время в полете 3 часа 50 минут. Стоимость билета – от 80 евро.

Также есть прямые рейсы из Барселоны, Севильи, Аликанте, Сарагосы в румынские города Клуж-Напока, Тимишоара и Крайова.

Далее путешествие в Украину можно продолжить автобусом или поездом.

Какими поездами можно добраться из европейских стран в Украину

Длительное путешествие на поезде считается более комфортным и быстрым, чем автобусом. До Украины из европейских городов можно добраться следующими железнодорожными маршрутами:

Польша: из Варшавы можно по железной дороге доехать до Киева, из Перемышля – в Киев, Одессу и Запорожье, из Хелма – в Киев и Харьков.

Венгрия: из Будапешта курсирует прямой поезд в Киев.

Австрия: из Вены прямой поезд едет в Киев.

Молдова: из Кишинева есть прямой поезд в Киев.

Словакия: из Кошице можно добраться до Чопа и Мукачево.

Расписание движения поездов, курсирующих между Украиной и странами Европы, можно найти на сайте "Укрзализныци".

Фото: Поезд "УЗ" в Перемышль (gettyimages.com)

Также по железной дороге можно добраться из Мадрида во Львов с пересадками. Есть два основных маршрута:

Мадрид (Испания) – Барселона (Испания) – Цюрих (Швейцария) – Вена (Австрия) – Братислава (Словакия) – Львов (Украина).

Мадрид (Испания) – Барселона (Испания) – Париж (Франция) – Франкфурт-на-Майне (Германия) – Братислава (Словакия) – Львов (Украина).

Как доехать прямым автобусом до Украины

Один из самых удобных вариантов путешествия из Испании в Украину – автобусами без пересадки. Для того, чтобы почти двое суток в пути были более комфортными, следует выбирать соответствующие автобусы – с эргономичными сиденьями, розетками, wi-fi и туалетом и кондиционером.

Фото: Путешествие автобусом (gettyimages.com)

Прямые рейсы из Испании можно найти у разных перевозчиков во многие украинские города. Например, есть рейсы по маршрутам: в Киев – из Барселоны, Валенсии, Аликанте или во Львов из Мадрида. При этом автобусы проходят через украинские города Житомир, Черновцы, Тернополь, Винница, Ивано-Франковск, Хмельницкий.

Продолжительность такого путешествия – от 40 часов. Стоимость билета 150–170 евро.