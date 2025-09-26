Как диаспора может повлиять на выборы в Молдове и почему на этот раз все иначе

Как пояснил политический аналитик Руслан Рохов, социологические опросы в Молдове не учитывают целый ряд факторов. С одной стороны, это диаспора в Европе.

На президентских выборах в прошлом году голоса зарубежных молдаван стали решающими для победы Майи Санду. Но на этот раз все может сложиться иначе.

"Я думаю, что больше половины диаспоры должна была бы проголосовать точно за партию "Действие и Солидарность". Другое дело, что при увеличении количества могут быть какие-то отклонения, потому что открыли больше избирательных участков и дали больше бюллетеней для диаспоры", - сказал Рохов.

Речь идет, в частности, о факторе Румынии. По официальным данным властей Молдовы, более миллиона граждан страны также имеют румынский паспорт.

На днях ультраправый лидер партии AUR с пророссийскими взглядами Джордже Симион, который этой весной едва не стал президентом Румынии, призвал своих сторонников не голосовать за PAS и поддержать еще одну партию - "Демократия дома" (Democraţia Acasă).