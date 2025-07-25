Даша Квиткова разнесла трендовую маску, о которой "гудит" весь TikTok: "Вид, будто пила три ночи"

Блогер Даша Квиткова рассказала, что попробовала популярную маску, которая стала трендовой в соцсетях. Речь идет о косметическом средстве, которое наносится на кожу на всю ночь, а на утро вас якобы ждет "вау-эффект".

Что блогерша думает о растворимых масках из TikTok

Даша рассказала, что решила попробовать трендовое средство. Она ждала классного результата, но получила только отек.

"Она будто за ночь растворяется и ты просто утром снимаешь как пленку такую. Я видела, что моя подруга такую штучку использует, и я попробовала. Но у меня был совсем другой эффект", - отметила Квиткова.

"Я когда сняла маску, я увидела, что у меня лицо очень сильно отекло. Вид был будто я, ну не знаю, где-то пила три ночи подряд. И мне прям очень не понравилось", - призналась она.

И оказалось, что такие маски действительно не приносят пользы. Более того, они могут быть опасными.

"Все окклюзивные маски, какие бы они ни были: растворимыми или нерастворимыми, все, маски, которые вызывают окклюзию, это препятствование испарения влаги, испарения воды из кожи... И влага не испаряется, а она остается в межклеточном пространстве и образуется отек. Можно взять пищевую пленку, обмотать и мы по сути увидим такой же эффект", - пояснила врач Наталья Бобок.

"И сначала вроде есть эффект за счет того, что отек и морщины выравниваются. Но если использовать это 3-4-5 раз, потом кожа начинает истончаться, становиться такой очень "дряблой", потому что она то расширяется, то сужается", - добавила она.

Квиткова рассказала, какая трендовая маска для лица ее разочаровала (скриншот)

Именно поэтому, отметила Наталья, многие замечают "существенный" эффект от патчей. Ведь из-за окклюзии визуально разглаживаются мимические морщины. Но есть и риски.

"Если мы передержим, то мы можем даже дойти до того этапа, когда есть разрыв клеток", - предупредила эксперт.

Кроме этого, Бобок назвала типичные ошибки в уходе за лицом. Оказалось, она не советует сочетать средства от разных брендов.

"Можно, но когда ты четко разбираешься, какие там есть компоненты, тогда - это ок. Но, как правило, люди не читают "инки-лист". "Инки" - это вот таким вот мелким шрифтом сзади на упаковочке компоненты (написано). Могут быть такие компоненты, которые не сочетаются между собой. И здесь можно навредить, потому что эти компоненты могут между собой вступать в какое-то такое нехорошее взаимодействие", - отметила Наталья и продолжила называть ошибки.

"Тестирование постоянно каких-то новых продуктов, когда кожа не успела адаптироваться ещё к тому уходу, а мы постоянно какие-то проводим на себе эксперименты", - резюмировала она.