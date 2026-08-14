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Как бизнесу зарабатывать на электроэнергии: решение от D.Solutions для накопителей

16:24 14.08.2026 Пт
2 мин
Как система D.Solutions использует разницу цен на электроэнергию при управлении накопителями?
aimg Анна Березина
Как бизнесу зарабатывать на электроэнергии: решение от D.Solutions для накопителей Механизм от D.Solutions помогает зарабатывать на электроэнергии (фото: GettyImages)
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D.Solutions подключает оборудование клиентов к энергорынку и автоматически управляет его работой, чтобы предприятия могли получать доход от разницы цен на электроэнергию и усилили свою энергонезависимость.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление СЕО D.Solutions Сергея Коваленко в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, многие компании уже установили солнечные электростанции и накопители для резервного питания, однако не всегда используют их возможности вне периодов отключений. Следующим этапом развития этого рынка становятся услуги по управлению оборудованием.

"Бизнес поставил солнечную электростанцию, затем батарею и начинает думать, как быстрее окупить эти инвестиции, когда отключений нет. Мы можем взять оборудование в управление, чтобы оно приносило предприятию дополнительный доход", - отметил Сергей Коваленко.

Как работает система управления для накопителей

Чтобы бизнес мог зарабатывать на разнице стоимости электроэнергии, D.Solutions может подключать объект к рынку через свою агрегирующую группу.

Система автоматически заряжает накопитель в часы, когда электроэнергия стоит дешевле и разряжает при росте цены. Специалисты компании контролируют работу оборудования и следят за возможными отклонениями.

К примеру, в один из дней накопитель клиента заряжался от солнечной электростанции и сети по цене около 50 коп./кВт·ч, а вечером отпускал электроэнергию по цене свыше 10 грн/кВт·ч. Разница между стоимостью зарядки и продажи формирует доход предприятия.

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"Для предприятия это максимально простой способ выйти на энергетический рынок. Все операции происходят автоматически, а владелец оборудования может в любой момент сменить приоритет и оставить заряд для своих нужд", - пояснил СЕО D.Solutions.

Управление позволяет объединить две функции накопителя: поддерживать работу предприятия при отключениях и использовать колебания рыночных цен в периоды стабильного энергоснабжения.

Это помогает сокращать сроки окупаемости оборудования и повышать экономический эффект от инвестиций в собственную энергосистему.

Ранее в D.Solutions рассказали, что около 65% энергооборудования, которое компания устанавливает для бизнес-клиентов, приходится на системы накопления электроэнергии.

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