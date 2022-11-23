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В Украину с начала месяца завезли более 100 тысяч генераторов: каких больше всего

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Украина, Среда 23 ноября 2022 09:51
В Украину с начала месяца завезли более 100 тысяч генераторов: каких больше всего Фото: в Украину с начала ноября завезли 136 тысяч генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украину в период с 1 по 21 ноября 2022 года завезли 136 тысяч разного типа генераторов на сумму около 88 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, по таможенной льготе (предоставленной постановлением КМУ №1260 от 9 ноября) завезли уже 32 тысячи генераторов. Сумма предоставленной льготы 5,2 млн долларов.

В разрезе 136 тысяч генераторов, которые завезли уже за ноябрь, самые популярные:

  • 65% это электрогенераторы с искровым зажиганием (бензиновые) мощностью не более 7,5 кВА. Таких завезли более 88 тысяч.
  • 5% завезли мощных электрогенераторов с искровым зажиганием (бензиновые) мощностью более 7,5 кВА, но не более 375 кВА.
  • 3,3% электрогенераторов с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) мощностью не более 7,5 кВА.

Напомним, в Украине 10 ноября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.

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