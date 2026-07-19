Как безопасно покупать в интернете: 9 вещей, которые нужно проверить перед заказом

Украинцам, покупающим товары в интернет-магазинах, советуют внимательно проверять информацию о продавце еще до оформления заказа. Это поможет избежать мошенничества, проблем с возвратом товара и потери средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Главное: Равные права для всех: Покупая товары или услуги в интернет-магазинах, украинцы имеют такие же законные права и гарантии защиты, как и во время обычных покупок в физических магазинах.

Покупая товары или услуги в интернет-магазинах, украинцы имеют такие же законные права и гарантии защиты, как и во время обычных покупок в физических магазинах. Обязанности онлайн-продавца: Перед оформлением заказа продавец по закону обязан предоставить покупателю полную информацию о себе, подробные характеристики товара, условия доставки и гарантии.

Перед оформлением заказа продавец по закону обязан предоставить покупателю полную информацию о себе, подробные характеристики товара, условия доставки и гарантии. Проверка оплаты: Принимать решение о покупке и перечислять деньги стоит только после того, как вы получили и проверили все сведения на сайте.

Принимать решение о покупке и перечислять деньги стоит только после того, как вы получили и проверили все сведения на сайте. Что делать в случае нарушений: Если интернет-магазин нарушил ваши права и отказывается возвращать средства или обменивать товар, потребителям рекомендуют обращаться с жалобой в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

При покупке товаров, работ или услуг через интернет потребители имеют такие же права, как и при заключении договора на расстоянии или вне торговых или офисных помещений. Такие гарантии предусмотрены законом "О защите прав потребителей".

Какую информацию продавец обязан предоставить

Перед тем как покупатель оформит заказ, продавец должен предоставить полную информацию о товаре и условиях продажи.

В частности, покупатель должен получить сведения о:

наименование продавца, его местонахождение и порядок подачи претензий;

основные характеристики товара;

цену, стоимость доставки и условия оплаты;

гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с ремонтом или сервисом товара;

условия доставки или исполнения договора;

минимальный срок действия договора, если он предусматривает регулярную поставку товаров или услуг;

стоимость электронных коммуникационных услуг, если она отличается от предельного тарифа;

срок действия предложения;

порядок расторжения контракта.

В Госпродслужбе отмечают, что только после получения этой информации в полном объеме следует принимать решение о покупке.

Куда обращаться, если права нарушили

Если права потребителя были нарушены, а продавец отказывается выполнить законные требования по возврату средств, обмену товара или иному урегулированию спора, в Госпродпотребслужбе рекомендуют обращаться в ее территориальные органы для защиты своих прав.