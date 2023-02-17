Цыганков оформил гол и ассист в первом старте в чемпионате Испании: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Ла Лига, 22-й тур

"Жирона" – "Альмерия" – 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 – Рамазани, 66, Туре, 81

"Бело-красные" забили четыре мяча уже до перерыва. Открыли счет каталонцы на 8-й минуте, когда Кастельянос из пределов штрафной замкнул поперечную передачу Мартинеса. Еще трижды "Жирона" отличилась в течение десяти минут перед перерывом.

На 34-й удвоил преимущество "жирондинцев" Цыганков. Украинец на дальней стойке переправил в сетку передачу головой от Рикельме. Впоследствии крайний нападающий из ассистента стал голеадором – испанец пробил в нижний угол после паса Гарсии. А на десерт Цыганков в стремительной атаке "Жироны" отбросил мяч Каррере, и тот сделал счет неприличным.

Во второй половине "Альмерии" удалось забить мяч престижа усилиями Рамазани. Но хозяева ответили еще двумя голами в течение трех минут. Сначала отличился Мартен, мощно пробив под перекладину, а затем Стуани в похожем стиле оформил шестой мяч "Жироны". Альмериец Туре лишь немного подсластил горечь поражения...

Что касается Цыганкова, впервые после переезда на Пиренеи вышедшего в стартовом составе "бело-красных", то он провел на поле 65 минут. В середине второго тайма украинца сменил Тони. Актуальная статистика Цыганкова в Испании – 3 матча, 1 гол, 1 ассист.