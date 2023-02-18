ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как "Арсенал" с голом Зинченко "Астон Виллу" на выезде обыграл: видео

Новина українською →
Бирмингем, Суббота 18 февраля 2023 17:46
Как "Арсенал" с голом Зинченко "Астон Виллу" на выезде обыграл: видео Фото: "Канониры" празднуют победу в Бирмингеме (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой лондонского "Арсенала" над "Астон Виллой" из Бирмингема завершился стартовый матч 24-го тура английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 24-й тур

"Астон Вилла" – "Арсенал" – 2:4

Голы: Уоткинс, 5, Коутинью, 31 – Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес, 90+3 (автогол), Мартинелли, 90+8

Хозяевам удалось забить быстрый мяч. На 5-й минуте Уоткинс на входе в штрафную накрутил защитника и мощно пробил низом в дальний угол. Лондонцы ответили через 10 минут, когда Сака мощным выстрелом из пределов штрафной сыграл на добивании.

"Вилланы", однако, еще раз вышли вперед. Это Коутинью принял мяч после прострела слева и технично уложил в противоход вратарю "Арсенала". Гости сумели отыграться уже после перерыва – Зинченко бильярдным ударом после стандарта вогнал мяч в угол ворот.

А в добавленное арбитром время "канониры" забили дважды. Сначала Жоржинью разрядил пушку в перекладину, а от нее мяч улетел в голову Мартинесу и закатился в ворота. Добил же бирмингемцев Мартинелли, отправивший мяч в пустые ворота в контратаке.

Благодаря победе "Арсенал" снова стал единоличным лидером чемпионата. Лондонцы набрали 54 очка в 23-х матчах первенства. У "Манчестер Сити" 51 пункт и в субботу команда Гвардиолы встречается с "Ноттингемом" на выезде.

К слову, накануне Цыганков оформил дебютный гол в чемпионате Испании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Зинченко Арсенал Чемпионат Англии
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет