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Встигнути за 100 днів: Pfizer почала розробку вакцини від штаму "Омікрон"

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Понеділок 29 листопада 2021 15:58
Встигнути за 100 днів: Pfizer почала розробку вакцини від штаму "Омікрон" Фото: Pfizer почала розробку вакцини від штаму "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Компанії BioNTech і Pfizer заявили, що вже почали розробку нової вакцини від COVID-19, спрямованої на боротьбу зі штамом коронавірусу "Омікрон". Вакцина може бути зроблена менш ніж за 100 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insider.

"Ми розуміємо стурбованість експертів і негайно почали вивчення штаму "Омікрон", а також розробку адаптованої вакцини в рамках нашої стандартної процедури для нових варіантів", - заявив представник BioNTech.

При цьому він додав, що через два тижні компанія отримає дані лабораторних тестів, які підкажуть чи необхідна нова вакцина або можна буде адаптувати вже наявну.

"Перші кроки щодо розробки потенційної нової вакцини збігаються з дослідженнями, необхідними для того, щоб оцінити, чи буде потрібно нове щеплення. Мета цього підходу, який був започаткований минулого четверга, полягає в тому, щоб швидко просунутися вперед, якщо буде потрібна вакцина, специфічна для конкретного варіанту. Ми очікуємо дані лабораторних тестів приблизно через два тижні. Ці дані дадуть більше інформації про те, чи може B.1.1.529 бути штамом, який може зажадати коригування нашої вакцини, якщо цей варіант пошириться по всьому світу", - заявив представник компанії.

Раніше компанія BioNTech заявила, що зможе випустити нові версії вакцини від COVID-19 протягом 100 днів, якщо з'явиться новий штам.

Нагадавши, BioNTech і Pfizer ще минулого тижня почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового штаму COVID.

Раніше глава Єврокомісії заявила, що Pfizer повинен зробити нову вакцину за 100 днів.

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