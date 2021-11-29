ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вакцина від штаму "Омікрон" може бути готова на початку 2022 року, - Moderna

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 14:52
Вакцина від штаму "Омікрон" може бути готова на початку 2022 року, - Moderna Фото: вакцина від штаму "Омікрон" може бути готова на початку 2022 року (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний директор компанії Moderna Пол Бертон заявив, що підприємство може випустити змінену вакцину від штаму коронавірусу "Омікрон" на початку наступного року. Компанія мобілізувала сотні працівників, щоб почати вивчення нового штаму COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Ми повинні дізнатися про здатність поточної вакцини забезпечувати захист в найближчі пару тижнів, але чудова особливість вакцин MRNA, платформи Moderna в тому, що ми можемо рухатися дуже швидко. Якщо нам доведеться робити абсолютно нову вакцину, я думаю, що це відбудеться на початку 2022 року, перш ніж вона буде доступна у великих кількостях", - заявив глава Moderna.

За словами Бертона, існуючі вакцини можуть забезпечити певний захист від нового штаму, залежно від того, як давно було отримано щеплення від вірусу. При цьому він підкреслив, що невакциновані люди повинні пройти вакцинацію або ревакцинацію, якщо вони мають на це право.

Нагадавши, в ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму коронавірусу.

Додамо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили у Бельгії.

Тим часом BioNTech і Pfizer почали тестувати свою вакцину на ефективність від нового варіанту covid.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу Коронавірус
NEWS
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
Базова річна ціна: у грудні 36 компаній пропонують газ дешевше 8 грн за кубометр
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ