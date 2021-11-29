Johnson & Johnson проверяет эффективность своей вакцины от штамма "Омикрон"
Фото: Johnson & Johnson проверяет эффективность своей вакцины от штамма "Омикрон" (Getty Images)
Компания Johnson & Johnson оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 против штамма "Омикрон". Также компания занимается разработкой вакцины, специфичной для этого варианта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы начали работу по проектированию и разработке новой вакцины против штамма "Омикрон" и, если потребуется, быстро включим ее в клинические исследования", - заявил Матай Маммен, глава глобального отдела исследований фармацевтического подразделения компании Johnson & Johnson.
Напомним, BioNTech и Pfizer начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон".
Кроме того, в компании Moderna заявили, что их вакцина от штамма "Омикрон" будет готова в начале 2022 года.