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JIT оголосила пошук нових свідків у справі катастрофи МН17

Новини » Політика     15.11.2019 - 08:33
JIT оголосила пошук нових свідків у справі катастрофи МН17
Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

JIT опублікувала записи перехоплених переговорів бойовиків

Спільна слідча група (JIT) по справі аварії рейсу МН17 на Донбасі оголосила про пошук свідків, які можуть допомогти прояснити оприлюднені нові дані з розслідування катастрофи. Про це йдеться у звіті JIT.

Зокрема, JIT опублікувала записи перехоплених переговорів тодішнього "міністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та інших обвинувачених у справі МН17 - Сергія Дубинського та Леоніда Харченка, а також запис прес-конференції тодішнього голови "уряду ДНР" Олександра Бородая.

Слідчі повідомляють, що "ополченці" збили літак Malaysia Airline, в якому було 298 осіб, з "Бука", який належить бригаді ППО з Курська. Вони хочуть знати, хто віддавав накази екіпажу цього "Бука", а також Бородаю, Гіркіну і іншим "лідерам ДНР", і роль, яку могли зіграти російські чиновники в Донбасі.

Нагадаємо, засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гиггинс раніше заявив, що в Bellingcat не виключають, що можуть з'явитися нові підозрювані у справі катастрофи рейсу МН17.

Крім того, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу МН17 в 2014 році - це Гиркин, Дубинський, Харченко і Олег Пулатов.

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