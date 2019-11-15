JIT объявила поиск новых свидетелей по делу крушения МН17

Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

JIT опубликовала записи перехваченных переговоров боевиков

Совместная следственная группа (JIT) по делу крушения рейса МН17 на Донбассе объявила о поиске свидетелей, которые могут помочь прояснить обнародованные новые данные по расследованию катастрофы. Об этом говорится в отчете JIT.

В частности, JIT опубликовала записи перехваченных переговоров тогдашнего "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и других обвиняемых по делу МН17 - Сергея Дубинского и Леонида Харченко, а также запись пресс-конференции тогдашнего главы "правительства ДНР" Александра Бородая.

Следователи сообщают, что "ополченцы" сбили самолет Malaysia Airline, в котором было 298 человек, из "Бука", который принадлежит бригаде ПВО из Курска. Они хотят знать, кто отдавал приказы экипажу этого "Бука", а также Бородаю, Гиркину и другим "лидерам ДНР", и роль, которую могли сыграть российские чиновники в Донбассе.

Напомним, основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс ранее заявил, что в Bellingcat не исключают, что могут появиться новые подозреваемые по делу катастрофы рейса МН17.

Кроме того, Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году - это Гиркин, Дубинский, Харченко и Олег Пулатов.