JIT вивчила представлені Росією докази у справі MH17, - прокурор

Спільна слідча група (JIT) у справі про катастрофу MH17 на Донбасі вивчила представлені Росією докази. Про це на суді заявив прокурор Вард Фердінандуссе, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, JIT вивчила всі можливі причини катастрофи малазійського літака, прийшовши до висновку, що його збили з російської установки "Бук". При цьому вивчалися версії про вибух на борту та про нібито атаку українського військового літака.

"Ці докази включають безліч документів, які подала Росія. Вся інформація, яку РФ надала JIT або оголосила на прес-конференціях, була взята до уваги", - додав Фердінандуссе.

Нагадаємо, раніше Фердінандуссе заявив, що відсутність обвинувачених у залі суду не завадить встановити істину в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Крім того, представники слідства завили, що десятки людей "грали певну роль" у перевезенні "Бука", яким було збито літак. При цьому не всіх вдалося ідентифікувати, а частина з них вже загинула.