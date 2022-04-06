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США обговорили з Україною потреби в паливі: переговори з цього питання будуть продовжені

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Вашингтон, Середа 06 квітня 2022 20:17
США обговорили з Україною потреби в паливі: переговори з цього питання будуть продовжені Фото: США обговорили з Україною проблему з паливом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США обговорили з Україною потреби в паливі. Переговори по цій темі будуть продовжені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого представника Пентагону.

"Ми обговорили з українською стороною потреби України в паливі. Переговори з цього питання триватимуть", - сказав представник оборонного відомства.

Він нагадав, що Пентагон вчора оголосив про передачу Україні ще 100 млн доларів, оскільки на Донбасі виникла "термінова потреба" в протитанкових комплексах "Джавелін".

"Безліч Коригувань в режимі реального часу", - додав представник Пентагону.

Нагадаємо, останні тижні Росія завдає ракетних і бомбових ударів по українських сховищах паливно-мастильних матеріалів і нафтопереробних заводах. Про те, навіщо Москва знищує нафтобази і чи вистачить палива для військових і аграріїв - у матеріалі РБК-Україна.

переговори, присвячені потребам Києва в паливній сфері, дані дискусії будуть продовжені, заявив у середу журналістам високопоставлений представник Пентагону.

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