JASSM для Украины: что это за ракеты и почему России стоит волноваться

Президент США Дональд Трамп, вероятно, рассматривает возможность поставки Украине совместных ракет JASSM класса "воздух-земля".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По данным издания, если заявка будет одобрена, эти крылатые ракеты, способные обходить радары, вероятно, будут запускаться с украинских истребителей F-16 - и это существенно усилит поддержку Украины со стороны США.
СМИ пишет, что Украине может быть отправлена стандартная версия JASSM, дальность которой составляет 370 километров. Эту ракету использовали американские истребители для убийства Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ, в 2019 году.
JASSM оснащена 450-килограммовой боеголовкой, которую разрабатывали для уклонения от российских зенитных ракетных комплексов С-300. Эта ракета способна летать на малых высотах, что позволяет ей оставаться незамеченной радарами противника.
Сейчас Украина имеет в своем арсенале другую крылатую ракету воздушного базирования - англо-французскую Stormshadow.
"Президент Зеленский безуспешно лоббировал передачу Германией 300 ракет Taurus. Поставка такого количества ракет была бы весьма существенной, поскольку расстояние от украинской границы до Москвы составляет около 450 километров, а это означает, что ракеты Taurus могли бы позволить Зеленскому нанести удар по российской столице", - пишет издание.
Маловероятно, что JASSM смогут достичь Москвы. Однако в зоне их досягаемости находятся по меньшей мере 30 российских авиабаз. В случае если ракеты все же будут переданы это усложнит нанесение Россией частых авиаударов по Украине.
Как пишет издание, вооруженные ракетами JASSM, украинские пилоты F-16 могли бы рискнуть и вторгнуться в воздушное пространство России, чтобы приблизиться к своим целям.
Вероятно, JASSM будут использованы для ударов по российским складам боеприпасов и командным пунктам. Это может помочь растянуть линии снабжения Москвы и замедлить наступление.
Американские ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - это высокоточные крылатые ракеты большой дальности, разработанные для уничтожения хорошо защищенных наземных целей без необходимости входить в зону действия вражеской противовоздушной обороны.
Их запускают с истребителей и бомбардировщиков, в частности F-16, F-15, B-1B, B-2 и других. В стандартной версии ракета способна поражать цели на расстоянии до 370 км, а в модификации JASSM-ER - более 900 км.
JASSM имеет малозаметный корпус и навигационную систему, сочетающую GPS и инфракрасное наведение. Это позволяет ракете эффективно избегать вражеских ПВО и точно поражать укрепленные цели, в частности штабы, склады боеприпасов, аэродромы или радары.
К слову, слухи о планах США передать Украине ракеты JASSM СМИ со ссылкой на собственные источники распространяли еще в августе прошлого года, когда американским президентом был Джо Байден. Но Украина так и не получила такое вооружение.
Вчера же Military Watch Magazine писало, что президент США Дональд Трамп может разрешить поставки Украине дальнобойных ракет JASSM.
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