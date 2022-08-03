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James Webb сфотографував результат зіткнення двох галактик: яскравий кадр

Фото: James Webb сфотографував результат зіткнення двох галактик (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп James Webb зробив новий унікальний кадр. Цього разу сфотографував Колесо Воза й дві інші менші по розміру галактики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Зазначається, що галактика Колесо Воза розташована близько за 500 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Скульптор. Її нинішній вигляд є результат високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою та меншою галактикою.

Інші ж телескопи також раніше досліджували Колесо Воза, однак через велику кількість пилу, огляд був закритий.

Новітній James Webb, зі свого боку, здатний виявляти інфрачервоне світло, що дозволило вченим відкрити нові розуміння природи цієї галактики.

Ймовірно до зіткнення, це була звичайна спіральна галактика, як Чумацький Шлях. Сьогодні ж, вчені спостерігають за трансформацією Колеса Воза.

Фото: James Webb сфотографував результат зіткнення двох галактик (twitter.com/NASAWebb)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.

Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

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