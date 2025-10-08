J&J получила один из крупнейших штрафов в истории США

Женщина, Мэй Мур, жительница Калифорнии, умерла в 2021 году в возрасте 88 лет. Семья подала иск в том же году, утверждая, что детская присыпка с тальком от J&J содержала волокна асбеста, которые вызвали редкую форму рака. Присяжные постановили выплатить 16 миллионов долларов в качестве компенсационных убытков и 950 миллионов долларов в качестве штрафных убытков.

Следует отметить, что размер штрафных убытков может быть уменьшен на апелляции, ведь Верховный суд США указывает, что они обычно не должны превышать девятикратного размера компенсационных убытков.

В компании заявили, что планируют немедленно обжаловать вердикт, назвав его "несправедливым и неконституционным". Эрик Хаас, вице-президент J&J по правовым вопросам, утверждает, что адвокаты семьи Мур базировали свои аргументы на "сомнительной науке". J&J настаивает, что их продукты безопасны, не содержат асбеста и не вызывают рак.

Компания прекратила продажу тальковой присыпки в США в 2020 году, заменив ее продукт на кукурузный крахмал. Мезотелиома, напомним, связана с воздействием асбеста.

Адвокат семьи Мур Трей Бренем после вердикта отметил, что надеется, что Johnson & Johnson наконец признает ответственность за эти бессмысленные смерти.

На сегодня против J&J подано более 67 000 исков, в которых люди утверждают, что после использования детской присыпки и других тальковых продуктов заболели раком. Большинство дел касаются рака яичников, а случаи мезотелиомы составляют меньшую долю.

Ранее компания пыталась решить спор через процедуру банкротства, но федеральные суды трижды отклонили эти предложения. Некоторые дела по мезотелиоме уже были урегулированы, однако общенациональное соглашение не достигнуто, и многие иски продолжают рассматриваться в судах штатов.

В течение последнего года J&J потерпел несколько значительных вердиктов по делам о мезотелиоме, но компания также выигрывала отдельные судебные процессы, включая недавнее дело в Южной Каролине, где присяжные признали компанию невиновной. Компании удавалось уменьшать размер выплат на апелляциях, как, например, в деле в Орегоне, где судья разрешил пересмотр вердикта на $260 миллионов и назначил новое судебное разбирательство.