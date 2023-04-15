ua ru
Сб, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Изюмском районе обнаружили тело мужчины, погибшего от авиаудара россиян

Новина українською →
Каменка, Суббота 15 апреля 2023 20:51
В Изюмском районе обнаружили тело мужчины, погибшего от авиаудара россиян Фото: В Изюмском районе обнаружили тела мужчины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В селе Каменка (Харьковская область) стражи порядка обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от авиаудара армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Мумифицированное тело 40-летнего мужчины нашли на территории домовладения в селе Каменка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти.

Местный житель поселка Каменка погиб весной 2022 года во время авиационной бомбардировки Вооруженными силами РФ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в Херсонской области правоохранители обнаружили тела трех человек, которые в прошлом году погибли из-за обстрелов оккупантов.

Правоохранители обнаружили тела двух человек в Изюмском районе Харьковской области, погибших от авиационных бомбардировок армии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков полиция Война в Украине
NEWS
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине