Под Изюмом полиция изъяла тела двух человек, погибших от бомбардировок РФ
Правоохранители обнаружили тела двух человек в Изюмском районе Харьковской области, погибших от авиационных бомбардировок армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"Полиция изъяла тела двух жителей Изюмского района, погибших в результате агрессии Российской Федерации. Мумифицированные останки неустановленных гражданских нашли возле фермы на территории села", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 24 марта сотрудники Изюмского отдела полиции провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причин смерти.
"Предварительно жители села Сулиговка Изюмского района погибли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами РФ", - добавили правоохранители.
Напомним, что в среду, 22 марта, в селе Борщева (Харьковская область) правоохранители эксгумировали тело женщины, погибшей от обстрелов армии РФ.
Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.
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