В Изюме семеро подростков подорвались на мине

В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет подорвалась на вражеской мине, в результате чего получили незначительные осколочные ранения разных частей тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника главы Харьковского областного совета Натальи Поповой.

"Около восьми вечера в городе Изюм компания подростков от 14 до 17 лет нашли фрагмент мины предположительно "Лепесток", - написала Попова.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что один из подростков поднял мину с земли и бросил рядом с другими. Она сдетонировала.

Отмечено, что в результате взрыва все семь подростков получили незначительные осколочные ранения разных частей тела. Состояние всех детей удовлетворительное. Пятеро были госпитализированы в Изюмскую больницу. Пока их жизни угрозы нет.