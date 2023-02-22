В Изюме работник лесхоза наступил на мину, он в больнице

В Изюме Харьковской области работник лесхоза наступил на мину "Лепесток". Его госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Сегодня в Изюме гражданский мужчина 55 лет наступил на мину "Лепесток", - рассказал он.
По данным главы региона, его госпитализировали со взрывным ранением.
"Сейчас медики оказывают ему медицинскую помощь. Мужчина - работник лесного хозяйства. Еще раз призываю всех жителей области быть максимально осторожными", - добавил глава ОВА.
В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию.
Как сообщалось, 23 января двое мужчин погибли в заминированной лесополосе возле поселка Дробышево в Лиманском районе Донецкой области. Они случайно набрели на спрятанную оккупантами "растяжку".
Напомним, в понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мине российских оккупантов. В результате чего они погибли.
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