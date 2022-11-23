RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Изюме повреждены 80% зданий, - Синегубов

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Малиновский

В результате боевых действий в Изюме Харьковской области повреждены или уничтожены 80% зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Харьковской ОВА.

Также оккупанты уничтожили и спецтехнику, которая была на балансе коммунальных предприятий Изюма.

"В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным общинам Львовщины, Ивано-Франковщины, Киевщины и других регионов. Рассчитываем на поддержку, к сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство", – заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одной из первых начала возобновлять свою работу "Укрпочта". Теперь в деоккупированные общины вернулись отделения банков.

Напомним, что недавно в часть Изюма вернули электроснабжение . А перед этим "Укрзализныця" запустила новый рейс Киев – Изюм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна России против Украины