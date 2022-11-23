В Изюме повреждены 80% зданий, - Синегубов

Также оккупанты уничтожили и спецтехнику, которая была на балансе коммунальных предприятий Изюма.

"В этом вопросе будем обращаться за помощью к территориальным общинам Львовщины, Ивано-Франковщины, Киевщины и других регионов. Рассчитываем на поддержку, к сожалению, Изюм больше всего пострадал от оккупантов, город уничтожен на 80%. Об этом знают все. Поэтому местным властям нужно теснее налаживать партнерство", – заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, несмотря на значительные разрушения и загрязнения района взрывоопасными предметами, продолжаются восстановительные работы. Одной из первых начала возобновлять свою работу "Укрпочта". Теперь в деоккупированные общины вернулись отделения банков.