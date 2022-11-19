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Купянск-Узловой и Изюм подключили к электросети, но со светом пока не все

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Хорьковская область, Суббота 19 ноября 2022 21:32
Купянск-Узловой и Изюм подключили к электросети, но со светом пока не все Фото: Купянск-Узловой и Изюм подключили к электросети (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На освобожденных территориях Харьковской области продолжает возобновлять электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня впервые за многие месяцы свет был восстановлен в пгт Купянск-Узловой. Часть потребителей в этом населенном пункте уже имеют электричество в домах. Сейчас специалисты продолжают работать над подключением к питанию остальных жилых домов", - написал Синегубов.

Сообщается, что сегодня также возобновлено электроснабжение у части абонентов города Изюм и сел Изюмского района.

По словам Синегубова, не останавливаются работы по возобновлению газо- и теплоснабжения. Сегодня возобновлено газоснабжение котельных пгт Боровая Изюмского района.

Отмечено, что всего в течение дня возобновлено газоснабжение 594 семей Харьковского и Изюмского районов.

"Шаг за шагом возвращаем на освободившиеся территории условия для нормальной жизни", - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 15 ноября, россияне нанесли шесть ударов по Харьковской области. Электричество отсутствовало во всем регионе .

Также ранее мы писали, что в результате ударов российских оккупантов была уничтожена примерно десятая часть энергетической инфраструктуры Украины .

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