Вилучили ноутбук і парасольку: головреда білоруського Hrodna.life відпустили

Головного редактора білоруського видання Hrodna.life Олексія Шота відпустили до засідання суду. Його звинувачують у розповсюдженні екстремістських матеріалів.

Про це повідомляє Белсат в Telegram .

"Олексей Шота був звільнений! Вони (силовики - ред.) забрали у нього ноутбук, телефон, три старі жорсткі диски та біло-червоно-білу парасольку. Головного редактора "Hrodna.life" відпустили до суду. Його звинувачують у розповсюдженні екстремістських матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Вдень 30 травня в Білорусі затримали головного редактора Гродненського новинного порталу Hrodna.life Олексій Шота. Білоруські силовики під'їхали до будинку журналіста на мікроавтобусі з тонованим склом і заштовхали його в машину.