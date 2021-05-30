Вилучили ноутбук і парасольку: головреда білоруського Hrodna.life відпустили
Головного редактора білоруського видання Hrodna.life Олексія Шота відпустили до засідання суду. Його звинувачують у розповсюдженні екстремістських матеріалів.
Про це повідомляє Белсат в Telegram.
"Олексей Шота був звільнений! Вони (силовики - ред.) забрали у нього ноутбук, телефон, три старі жорсткі диски та біло-червоно-білу парасольку. Головного редактора "Hrodna.life" відпустили до суду. Його звинувачують у розповсюдженні екстремістських матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Вдень 30 травня в Білорусі затримали головного редактора Гродненського новинного порталу Hrodna.life Олексій Шота. Білоруські силовики під'їхали до будинку журналіста на мікроавтобусі з тонованим склом і заштовхали його в машину.
Головний редактор новинного порталу Hrodna.life Олексій Шота був затриманий білоруськими правоохоронцями 30 травня у зв'язку з розслідуванням адміністративної справи через розміщення сайтом матеріалів, які влада Білорусі вважає екстремістськими. Вдома у журналіста провели обшуки - силовики вилучили оргтехніку для експертизи.
Як зазначає портал Hrodna.life, Олексій Шота працював у TUT.BY. він закінчив Ягеллонський університет у Кракові. У березні його оштрафували на 12 тисяч білоруських рублів (понад 130 тисяч гривень) за матеріали з посиланнями на Telegram-канал, який влада Білорусі віднесла до екстремістських.