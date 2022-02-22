ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Збочене розуміння". Байден звинуватив Путіна у спотворенні останніх 100 років історії

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 22 лютого 2022 21:50
"Збочене розуміння". Байден звинуватив Путіна у спотворенні останніх 100 років історії Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден звинуватив президента РФ Володимира Путіна в спотворенні історії світу і, зокрема, України за останні 100 років. Він заявив, що Путін напав на право України на існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Вчора весь світ чітко почув весь спектр збоченого розуміння Путіним історії. Останніх 100 років цієї історії. Як він її спотворив. Він безпосередньо напав на право України взагалі існувати", - заявив Байден.

Нагадаємо, вчора Путін виступив зі зверненням до росіян після Ради Безпеки Росії, на якій розглядалося питання визнання так званих "ЛДНР". Своє звернення він почав з традиційних для себе заяв про те, що Україна є країною, нібито створеною Леніним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Володимир Путін Україна
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі