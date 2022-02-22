"Збочене розуміння". Байден звинуватив Путіна у спотворенні останніх 100 років історії

Президент Сполучених Штатів Джо Байден звинуватив президента РФ Володимира Путіна в спотворенні історії світу і, зокрема, України за останні 100 років. Він заявив, що Путін напав на право України на існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Вчора весь світ чітко почув весь спектр збоченого розуміння Путіним історії. Останніх 100 років цієї історії. Як він її спотворив. Він безпосередньо напав на право України взагалі існувати", - заявив Байден.