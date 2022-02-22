"Извращенное понимание". Байден обвинил Путина в искажении последних 100 лет истории

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил президента РФ Владимира Путина в искажении истории мира и, в частности, Украины за последние 100 лет. Он заявил, что Путин напал на право Украины на существование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Вчера весь мир четко услышал весь спектр извращенного понимания Путиным истории. Последних 100 лет этой истории. Как он ее исказил. Он напрямую напал на право Украины вообще существовать", - заявил Байден.