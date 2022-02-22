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"Извращенное понимание". Байден обвинил Путина в искажении последних 100 лет истории

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 22 февраля 2022 21:50
"Извращенное понимание". Байден обвинил Путина в искажении последних 100 лет истории Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил президента РФ Владимира Путина в искажении истории мира и, в частности, Украины за последние 100 лет. Он заявил, что Путин напал на право Украины на существование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Вчера весь мир четко услышал весь спектр извращенного понимания Путиным истории. Последних 100 лет этой истории. Как он ее исказил. Он напрямую напал на право Украины вообще существовать", - заявил Байден.

Напомним, вчера Путин выступил с обращением к россиянам после Совета безопасности России, на котором рассматривался вопрос признания так называемых "ЛДНР". Свое обращение он начал с традиционных для себя заявлений о том, что Украина является страной, якобы созданной Лениным.

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