Відомий данський блогер загинув, зірвавшись зі скелі під час зйомки ролика. Інцидент стався в італійських Альпах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post .

Альберт Дірлунд загинув в результаті падіння з 200-метрової висоти в Альпах. Трагедія сталась під час зйомки ролика для YouTube.

Смерть чоловіка підтвердили його мати і МЗС Данії.

22-річний Дірлунд оступився і випадково впав зі схилу гори Сечеда у Валь-Гардені. Рятувальникам не вдалося допомогти Альберту - він помер на місці.

У популярного в Європі коміка і музиканта було близько 175 тисяч підписників в YouTube і більше 200 тисяч - в Instagram.