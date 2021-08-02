Известный датский блогер погиб, сорвавшись со скалы во время съемки ролика
Фото: Альберт Дирлунд (instagram.com/albertdyrlund)
Известный датский блогер погиб, сорвавшись со скалы во время съемки ролика. Инцидент произошел в итальянских Альпах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.
Альберт Дирлунд погиб в результате падения с 200-метровой высоты в Альпах. Трагедия произошла во время съемки ролика для YouTube.
Смерть мужчины подтвердили его мать и МИД Дании.
22-летний Дирлунд оступился и случайно упал со склона горы Сечеда в Валь-Гардене. Спасателям не удалось помочь Альберту - он скончался на месте.
У популярного в Европе комика и музыканта было около 175 тысяч подписчиков в YouTube и более 200 тысяч - в Instagram.