Известный датский блогер погиб, сорвавшись со скалы во время съемки ролика. Инцидент произошел в итальянских Альпах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Альберт Дирлунд погиб в результате падения с 200-метровой высоты в Альпах. Трагедия произошла во время съемки ролика для YouTube.

Смерть мужчины подтвердили его мать и МИД Дании.

22-летний Дирлунд оступился и случайно упал со склона горы Сечеда в Валь-Гардене. Спасателям не удалось помочь Альберту - он скончался на месте.

У популярного в Европе комика и музыканта было около 175 тысяч подписчиков в YouTube и более 200 тысяч - в Instagram.