ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відомі українські євреї закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

Новость на русском →
Неділя 20 березня 2022 09:51
Відомі українські євреї закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України Фото: відомі українські євреї закликали Ізраїль скасувати додаткові процедури для в'їзду українців (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців, у тому числі тих, хто шукає притулку від військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст заяви.

Так, серед підписантів: бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс та народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.

Підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання.

Разом з тим, як зазначається у листі, Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в'їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців. Ці заходи спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

"Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю", - йдеться у листі.

Відомі українські євреї закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

Підписанти також нагадали ізраїльським посадовцям про переслідування євреїв за часів Голокосту, коли багато країн відмовляли у в'їзді євреям-біженцям. Водночас українці рятували євреїв, і сьогодні таких українців-Праведників в Україні налічується близько 2700 осіб.

"Впевнені, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження - вкрай негуманно", - заявили відомі українські євреї та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.

Наразі листа підписали вже 85 осіб, які представляють культурну, наукову, політичну та ділову еліту України:

Адамовський Андрій – бізнесмен та меценат

Азман Моше – головний рабин України, Хабад Любавич

Акінша Костянтин – доктор наук, мистецтвознавець, історик, журналіст-розслідувач

Аміров Олександр – підприємець

Бацман Алеся – журналістка та телеведуча

Бейлін Михайло – ресторатор

Береза ​​Борислав – народний депутат VIII скликання

Берлін Михайло – голова наглядової ради, Інститут безпеки дорожнього руху України

Блайх Яаков Дов – головний рабин Києва та України

Вайсберг Матвій – художник, графік, книжковий дизайнер

Василевська-Смаглюк Ольга – народна депутатка

Вугельман Павло – заступник мера Одеси

Гарцман Аркадій – поет та сценарист

Гіршфельд Анатолій – президент, Українська машинобудівна промислова група

Гісер Шайя – уродженець Одеси, рабин єврейської російськомовної громади Єрусалиму.

Голанд Ілля – майстер спорту, засновник компанії "Об'єкт сервіс".

Гольденштейн Борис – засновник та генеральний директор Zezman Holding

Гольдман Роман – супервайзер, генеральний директор Першого медичного центру Тель-Авіву

Гордон Дмитро – журналіст та телеведучий

Городецький Євген – засновник, ГО "Березень Бабин Яр"

Григор'єв Максим – бізнесмен

Єлісєєв Олег – генеральний директор телекомунікаційної компанії ТЕНЕТ, член правління Телекомунікаційної палати України, голова наглядової ради Федерації парусного спорту

Єрмолаєв Вадим – бізнесмен та інвестор

Заїка Андрій – президент, Керен Кайємет Лейсраель, Україна

Заразівський Олександр – бізнесмен

Зісельс Йосип – сопрезидент, ВААД України

Злотник Олександр – ректор Київського муніципального музичного інституту ім. Глієра

Іоффе Фаїна – директор, Єврейська конфедерація України

Кармінський Анатолій – Заслужений будівельник України

Кесельман Анатолій – генеральний директор, Благодійний фонд "Хесед Шаарей Ціон"

Кінзбурська Вікторія – народний депутат

Козедубов Дмитро – член наглядової ради, Єврейська конфедерація України

Комаровський Євген – доктор медичних наук, письменник та телеведучий

Комський Леонід – галерист, засновник Аукціонного дому "Дукат".

Корбан Геннадій – бізнесмен, політик, філантроп

Корогодський Гаррі – бізнесмен

Коротко Олександр – поет

Костельман Володимир – мажоритарний акціонер корпорації Fozzy Group

Котляревська Ганна – член Наглядової ради, Єврейська конфедерація України

Левінзон Ростислав – президент Київської міської єврейської громади

Лемберг Євген – голова Ради групи компаній "Аріколь"

Логвинський Георгій – народний депутат VIII скликання

Ложкін Борис – президент, Єврейська конфедерація України

Лойфенфельд Олександр – бізнесмен та філантроп

Луцький Олександр – бізнесмен

Малін Олександр – доктор економічних наук, професор Національного політехнічного університету

Маркович Йонатан – головний рабин Києва "Хаббад Ор Авнер"

Меламуд Олександр – бізнесмен та меценат

Мец Юхим – заслужений майстер спорту

Морозов Юрій – член наглядової ради ЄКУ

Морохівський Вадим – голова наглядової ради Банку Восток

Морохівський Максим – генеральний директор City Rent Capital, співзасновник ГО "Одеський інститут розвитку"

Нісилевич Світлана – членкиня Спілки театральних діячів, Президент Гільдії підприємців Одеси

Пекар Валерій – викладач

Перцовський Олександр – член правління АТ "Укрзалізниця"

Печерський Юрій – представник Торгово-промислової палати України у Швейцарії та Ліхтенштейні

Пінтус Йосип - медіа-менеджер

Пінчук Володимир – заслужений будівельник України, Лауреат Державної премії України.

Пісний Павло – бізнесмен

Птушкін Антон – блогер

Радуцький Михайло – народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

Ременік Вілен – засновник, компанія ВІК-А

Ройз Світлана – дитячий психолог

Сандлер Дмитро – бізнесмен

Соколовський Олександр – засновник групи компаній "Текстиль-Контакт"

Ставніцер Андрій – співвласник та СЕО TIS

Суркіс Григорій – народний депутат

Суркіс Ігор – президент футбольного клубу "Динамо Київ"

Сусленський Олександр – президент Всеукраїнської Єврейської Ради

Терлецька Катерина – доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії математичних наук НЦ МАН

Трипульський Григорій – юрист, кандидат юридичних наук, член виконкому Одеської міськради

Федорік Сергій – засновник та партнер KEY Group

Фельдман Олександр – народний депутат

Френкель Михайло – головний редактор газети «Єврейський оглядач»

Фуксманн Борис – засновник Єврейської юридичної групи України

Чепурняк Євген – народний артист України

Черняк Євген – бізнесмен

Шац Тетяна – мистецтвознавець, генеральний директор культурно-просвітницького проекту ОРМАН

Шверк Григорій – народний депутат VIII скликання

Шенгайт Анатолій – директор Київської міської єврейської громади

Шерешевський Владислав – художник

Шпільфогель Володимир – Президент компанії «Схід-Захід Експрес»

Шпірт Юрій - власник, компанія "АРБЕР"

Шустер Савік – телеведучий

Яковер Максим – член наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Біженці
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня