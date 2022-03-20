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Известные украинские евреи призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 09:51
Известные украинские евреи призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины Фото: известные украинские евреи призвали Израиль отменить дополнительные процедуры для въезда украинцев (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

85 известных украинских евреев обратились к правительству и Кнессету Израиля с призывом отменить введенные дополнительные процедуры, которые усложняют въезд украинцев, в том числе тех, кто ищет убежища от военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий текст заявления.

Так, среди подписантов: бизнесмен Андрей Адамовский, сопрезидент ВААД Украина Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер, владелец РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.

Подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, оказанную гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.

Вместе с тем, как отмечается в письме, Израиль ввел дополнительные процедуры для украинцев, усложнив въезд в страну даже с туристическими и бизнес целями, а также квотировал количество беженцев. Эти меры вызвали волну критики в украинском обществе.

"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина встала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с недоумением и негодованием обращаются к нам относительно упомянутых решений Израиля", - говорится в письме.

Известные украинские евреи призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины

Подписанты также напомнили израильским чиновникам о преследовании евреев во времена Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам. В то же время украинцы спасали евреев и сегодня таких украинцев-праведников в Украине насчитывается около 2700 человек.

"Уверены, что в ситуации войны закрывать дверь перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения - крайне негуманно", - заявили известные украинские евреи и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.

Сейчас письмо подписали уже 85 человек, представляющих культурную, научную, политическую и деловую элиту Украины:

Адамовский Андрей – бизнесмен и меценат

Азман Моше – главный раввин Украины, Хабад Любавич

Акинша Константин – доктор наук, искусствовед, историк, журналист-расследователь

Амиров Александр – предприниматель

Бацман Алеся – журналист и телеведущая

Бейлин Михаил – ресторатор

Береза Борислав – народный депутат VIII созыва

Берлин Михаил – председатель наблюдательного совета, Институт безопасности дорожного движения Украины

Блайх Яаков Дов — главный раввин Киева и Украины

Вайсберг Матвей – живописец, график, книжный дизайнер.

Василевская-Смаглюк Ольга – народный депутат

Вугельман Павел – заместитель мэра Одессы

Гарцман Аркадий – поэт и сценарист

Гиршфельд Анатолий – президент, Украинская машиностроительная промышленная группа

Гиссер Шайя — уроженец Одессы, раввин еврейской русскоязычной общины Иерусалима.

Голанд Илья – мастер спорта, учредитель компании "Объект сервис"

Гольденштейн Борис – основатель и генеральный директор Zezman Holding

Гольдман Роман – супервайзер, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива

Гордон Дмитрий – журналист и телеведущий

Городецкий Евгений – учредитель, ОО "Март Бабий Яр"

Григорьев Максим – бизнесмен

Елисеев Олег – генеральный директор телекоммуникационной компании ТЕНЕТ, член правления Телекоммуникационной палаты Украины, глава наблюдательного совета Федерации парусного спорта

Ермолаев Вадим – бизнесмен и инвестор

Заика Андрей – президент, Керен Кайемет Лейсраэль, Украина

Заразовский Александр – бизнесмен

Зисельс Иосиф – сопрезидент, ВААД Украины

Злотник Александр – ректор Киевского муниципального музыкального института им. Глиэра

Иоффе Фаина – директор, Еврейская конфедерация Украины

Карминский Анатолий – заслуженный строитель Украины

Кесельман Анатолий – генеральный директор, Благотворительный фонд "Хэсэд Шаарей Цион"

Кинзбурская Виктория – народный депутат

Козедубов Дмитрий – член наблюдательного совета, Еврейская Конфедерация Украины

Комаровский Евгений – доктор медицинских наук, писатель и телеведущий

Комский Леонид – галерист, основатель Аукционного дома «Дукат».

Корбан Геннадий – бизнесмен, политик, филантроп

Корогодский Гарри – бизнесмен

Коротко Александр – поэт

Костельман Владимир – мажоритарный акционер корпорации Fozzy Group

Котляревская Анна – член наблюдательного совета, Еврейская Конфедерация Украины

Левинзон Ростислав – президент Киевской городской еврейской общины

Лемберг Евгений – председатель Совета группы компаний "Ариколь"

Логвинский Георгий – народный депутат VIII созыва

Ложкин Борис – президент, Еврейская Конфедерация Украины

Лойфенфельд Александр - бизнесмен и филантроп

Луцкий Александр – бизнесмен

Малин Александр – доктор экономических наук, профессор Национального политехнического университета

Маркович Йонатан – главный раввин Киева «Хаббад Ор Авнер»

Меламуд Александр – бизнесмен и меценат

Мец Ефим – заслуженный мастер спорта

Морозов Юрий – член наблюдательного совета ЕКУ

Мороховский Вадим – председатель Наблюдательного совета Банка Восток

Мороховский Максим – генеральный директор City Rent Capital, соучредитель ОО "Одесский институт развития"

Нисилевич Светлана – член Союза театральных деятелей, президент Гильдии предпринимателей Одессы

Пекарь Валерий – преподаватель

Перцовский Александр – член правления АО "Укрзализныця"

Печерский Юрий – представитель Торгово-промышленной палаты Украины в Швейцарии и Лихтенштейне

Пинтус Иосиф – медиа-менеджер

Пинчук Владимир – заслуженный строитель Украины, Лауреат Государственной премии Украины.

Писной Павел – бизнесмен

Птушкин Антон – блогер

Радуцкий Михаил – народный депутат, председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Ременик Вилен – основатель, компания ВИК-А

Ройз Светлана – детский психолог

Сандлер Дмитрий – бизнесмен

Соколовский Александр – основатель группы компаний "Текстиль-Контакт"

Ставницер Андрей – совладелец и СЕО TIS

Суркис Григорий – народный депутат

Суркис Игорь – президент футбольного клуба "Динамо Киев"

Сусленский Александр – президент Всеукраинского Еврейского Совета

Терлецкая Екатерина – доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией математических наук НЦ МАН

Трипульский Григорий – юрист, кандидат юридических наук, член исполкома Одесского горсовета

Федорик Сергей – основатель и партнер KEY Group

Фельдман Александр – народный депутат

Френкель Михаил – главный редактор газеты "Еврейский Обозреватель"

Фуксманн Борис – основатель Еврейской юридической группы Украины

Чепурняк Евгений – народный артист Украины

Черняк Евгений – бизнесмен

Шац Татьяна – искусствовед, генеральный директор культурно-просветительского проекта ОРМАН

Шверк Григорий – народный депутат VIII созыва

Шенгайт Анатолий – директор Киевской городской еврейской общины

Шерешевский Владислав – живописец

Шпильфогель Владимир – президент компании "Восток-Запад Экспресс"

Шпирт Юрий – владелец, компания "АРБЕР"

Шустер Савик – телеведущий

Яковер Максим – член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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