Вже відомі два новачки УПЛ в наступному сезоні

Рівненський" Верес "і одеський" Чорноморець " достроково завоювали путівки в українську Прем'єр-лігу. За два тури до кінця Першої ліги вони недосяжні для переслідувачів, щоб випасти з топ-3.
Так, "Верес "зміг вийти в УПЛ завдяки тому, що" агробізнес "у 28-му турі поступився"ВПК-Агро". Тепер " агробізнес "відстає від" Вереса " на 8 очок за два матчі до кінця сезону. У рівненського клубу до того ж є матч у запасі.
"Чорноморець" вихід в УПЛ гарантував сам-вчора одесити переграли На виїзді "Металіст-1925" (1:0), який йде третім. "Моряки" мають 6 очок переваги над харків'янами, але навіть у разі рівності балів будуть вище, так як виграли обидва очних матчі в сезоні.
Ще за одне місце в Прем'єр-лізі борються "Металіст-1925", "агробізнес" і "Миколаїв".
Сезон у Першій лізі завершується 12 червня.
Нагадавши, новий сезон УПЛ стартує 24 липня. У цей день буде розіграний Суперкубок країни - за трофей змагатимуться "Динамо"і " Шахтар". Перший тур Прем'єр-Ліги розпочнеться вже наступного дня-25 липня.
Зазначимо, за підсумками сезону перемогу в УПЛ святкувало київське "Динамо", яке випередило "Шахтар" на 11 очок. Детальніше про підсумки сезону - читайте в матеріалі РБК-Україна.