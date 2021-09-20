Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб

Влада Іспанії розраховує евакуювати на Канарах до 10 тис.осіб. На острові Ла Пальма сталося виверження вулкана Кумбре В'єха.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.
На острові вже були евакуйовані понад 2 тис.осіб, серед них близько 500 туристів.
Міністерство оборони Іспанії повідомило, що військовослужбовці розгорнули евакуацію маломобільних жителів острова.
Потоки лави досягли одного з населених пунктів, розташованих поблизу зони виверження вулкана. Унаслідок події поки ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялося, що рятувальникам довелося почати евакуацію людей з обмеженою рухливістю з району виверження.