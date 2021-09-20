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Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії хоче евакуювати до 10 тисяч осіб

Автор: Артур Родивилов

Влада Іспанії розраховує евакуювати на Канарах до 10 тис.осіб. На острові Ла Пальма сталося виверження вулкана Кумбре В'єха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE.

На острові вже були евакуйовані понад 2 тис.осіб, серед них близько 500 туристів.

Міністерство оборони Іспанії повідомило, що військовослужбовці розгорнули евакуацію маломобільних жителів острова.

Потоки лави досягли одного з населених пунктів, розташованих поблизу зони виверження вулкана. Унаслідок події поки ніхто не постраждав.

Підвищена сейсмічна активність в цьому районі спостерігалася весь тиждень, тому місцева влада оголосила про закриття лісових стежок на острові.

Раніше повідомлялося, що рятувальникам довелося почати евакуацію людей з обмеженою рухливістю з району виверження.

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Іспанія