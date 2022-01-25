Виверження в Тонга було в сотні разів потужнішим за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму, - NASA

Джим Гарвін, головний науковий співробітник Центру космічних польотів імені Годдарда, сказав, що виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 січня вивільнило "в сотні разів більше енергії, ніж ядерний вибух у Хіросімі".

"Це попередня оцінка, але ми думаємо, що кількість енергії, вивільнена виверженням, була еквівалентна десь від 4 до 18 мегатонн у тротиловому еквіваленті", - сказав Гарвін.

Для порівняння, за оцінками вчених, виверження вулкана Сент-Хеленс в 1980 вивільнило 24 мегатонни енергії, а Кракатау - одна з найбільших вулканічних подій в історії - 200 мегатон в 1883 році.

Внаслідок виверження неподалік Тонга вулканічний попіл піднявся в атмосферу на висоту до 40 кілометрів і викликав хвилі цунамі заввишки до 15 метрів, що обрушилися на частини архіпелагу, включаючи головний острів тихоокеанської держави.

За словами прем'єр-міністра Королівства Тонга, вулканічна хмара поширилася на всі приблизно 170 островів країни, торкнувшись населення, що налічує понад 100 000 людей.