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Вивчили схеми розвантаження Hyundai: стали відомі подробиці підйому вагонів "Інтерсіті"

Автор: РБК-Україна

Головний вагон швидкісного пасажирського поїзда "Інтерсіті" вдалося підняти і поставити на рейки не пошкодивши його каркас. Для цього залізничники вивчили схеми розвантаження Hyundai після їх доставки в Україну з Південної Кореї.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" у Facebook.

"Піднято вісім вагонів. Головний вагон вже на колесах, його каркас під час підйому не пошкоджений. Для цього довелося вивчати схеми розвантаження Hyundai після доставки з Південної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Ще один вагон буде піднятий і поставлений на рейки спеціальним залізничним краном. Завершити роботи планують до 21:00. Після цього - відновлення колії та відновлення руху на ділянці.

Для ліквідації наслідків аварії, крім співробітників "Укрзалізниці", залучили фахівців Hyundai Rotem. Вони відстежують мінімізацію пошкоджень і готуються до швидкого відновлення вагонів.

Нагадаємо, 29 березня шість з дев'яти вагонів швидкісного пасажирського поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів. Ніхто не постраждав.

"Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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