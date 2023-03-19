По Израилю со стороны сектора Газа выпустили ракету

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, падение ранеты не причинило ущерба, никто из граждан не пострадал.

Также в ЦАХАЛе отметили, что система противовоздушной обороны "Железный купол" не использовалась, так как предполагалось, что снаряд приземлится в безлюдном районе.

По сообщениям израильских СМИ, ответственность за ракетную атаку никто на себя не взял.

Нападение произошло после того, как четверо палестинцев, двое из которых были, по данным израильской стороны, членами террористических группировок, были застрелены в четверг в ходе израильского военного рейда в городе Дженин на Западном берегу.

Ракетный обстрел произошел во время обострения напряженности между израильтянами и палестинцами в этом году, пишет Синьхуа. По данным агентства, ожидается, что напряженность обострится в ближайшие дни, когда в апреле священный для мусульман месяц Рамадан и недельный еврейский праздник Песах будут отмечаться в один временной период.