Израильский министр пообещал "переехать машиной" главу Верховного суда: детали скандала

В частности, 143 израильские судьи, среди которых все ныне живущие бывшие главы Верховного суда, обнародовали открытое письмо, в котором заявили, что действия отдельных членов правительства "представляют угрозу демократическим принципам государства". Авторы обращения также призвали правоохранительные органы обеспечить личную безопасность председателя Верховного суда и всех судей страны.

Поводом для заявления стали слова министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который ранее публично раскритиковал Амита, использовав формулировки, что были восприняты угрожающе. Впоследствии министр отказался извиняться, заявив, что не может подобрать более мягких слов для описания своего отношения к действиям судебной власти.

К критике присоединилось и деловое сообщество. Руководители ведущих израильских компаний, в том числе входящих в индекс Tel Aviv 35, заявили, что риторика министра пересекла "все красные линии" и может нанести ущерб международной репутации Израиля. В бизнес-среде отмечают, что подобные заявления негативно воспринимаются рейтинговыми агентствами на фоне уже осуществленных понижений суверенного кредитного рейтинга страны.

В правительстве премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Верховный суд рассматривают как институт, который, по их мнению, препятствует реализации воли избирателей. Зато сторонники независимого правосудия отмечают, что суды выполняют функцию сдерживания власти и защиты прав человека.

В последнее время Верховный суд принял ряд резонансных решений, в частности отменил отстранение генерального прокурора, заблокировал назначение уполномоченного по вопросам государственной службы, а также приостановил выделение бюджетных средств ультраортодоксальным учебным заведениям, которые не преподают базовые дисциплины. Кроме того, суд остановил решение о закрытии новостной радиостанции "Армейское радио" и раскритиковал намерения создать политическую комиссию для расследования событий 7 октября.

После возвращения Нетаньяху к власти правительство неоднократно пыталось ослабить полномочия судебной системы и других государственных институтов. Эти инициативы уже вызвали массовые протесты в 2023 году и снова активизируются накануне парламентских выборов, запланированных на этот год.