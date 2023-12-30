Израильские военные совершили рейд на штаб-квартиру разведки ХАМАС на юге Газы

Штаб-квартира отвечала за всю разведывательную деятельность ХАМАСа в районе Хан-Юниса, сообщает ЦАХАЛ, добавляя, что в том же комплексе находится командный центр палестинского "Исламского джихада".

По словам представителей ЦАХАЛа, военнослужащие извлекли из этих мест "очень ценные" разведывательные материалы.

Тем временем военнослужащие бригады "Гивати" провели рейд по нескольким объектам ХАМАС на юге Газы, уничтожив при этом боевиков снайперским огнем и обстрелом из танков.

Кроме того, войска "Гивати" нанесли несколько авиаударов по боевикам ХАМАСа в этом районе, а также по другим объектам инфраструктуры, принадлежащим террористической группировке.

Перед тем как войска углубились в Хан-Юнис, 98-я дивизия и ВВС ЦАХАЛа нанесли около 50 ударов по целям в этом районе, включая туннели и другие объекты инфраструктуры, используемые ХАМАСом для нападения на войска.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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