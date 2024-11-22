Израильские военные обнаружили у боевиков "Хезболлы" ПТРК российского производства (фото)

По данным ЦАХАЛ, израильские воины продолжают уничтожение крупного террористического центра "Хезболлы" в южной части Ливана, который включает боевые комплексы, противотанковые позиции, многочисленные склады оружия, содержащие гранаты, огнестрельное оружие и боевую технику, наблюдательные пункты и многое другое.

Фото: ПТРК "Корнет", который нашли у "Хезболлы" (t.me/idfofficial)

В ходе такой операции израильские воины обнаружили скрытую позицию, где находился ПТРК "Корнет", дальность стрельбы которого составляет около 8 километров. Такой ПТРК обнаружили возле тела боевика “Хезболлы”, который был ликвидирован в ходе одного из ударов. На позиции боевика также нашли ударный беспилотник.

При этом на другой локации израильские солдаты заметили несколько подземных туннелей и склады оружия.

Также, как уточнили в ЦАХАЛ, самолеты ВВС Израиля уничтожили десятки объектов террористической инфраструктуры "Хезболлы" в южной части Ливана.