Израильские военные открыли огонь по подозрительным лицам в Секторе Газа

Армия обороны Израиля продолжает соблюдать условия перемирия в Секторе Газа. В среду, 5 февраля, военные произвели предупредительные выстрелы в направлении подозреваемых, которые приближались и представляли для них угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа .

Отмечается, что на юге анклава военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили нескольких подозреваемых, которые приближались к ним и представляли для них непосредственную угрозу. Военнослужащие осуществили предупредительные выстрелы, чтобы отдалить подозреваемых.

После того, как подозреваемые продолжили движение, военнослужащие произвели дополнительные выстрелы, чтобы устранить угрозу.

Командование израильской армии еще раз призвало жителей Сектора Газа следовать ее инструкциям и избегать приближения к войскам, дислоцированным в этом районе.

"Израильская армия также обязуется полностью выполнить условия соглашения по возвращению заложников. ЦАХАЛ готов к любому сценарию развития событий и продолжит принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить любую непосредственную угрозу солдатам ЦАХАЛа", - отмечается в сообщении.