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Израильские военные пробились в центр Хан-Юниса

Фото: израильские военные пробились в центр Хан-Юниса (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военные Армии обороны Израиля смогли пробиться в центр Хан-Юниса - крупного города на юге Сектора Газа.

Об этом сказано в заявлении ЦАХАЛа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По информации Армии обороны Израиля, 98-я израильская дивизия "начала комбинированную атаку в районе города Хан-Юнис против центров сосредоточения террористической организации ХАМАС".

В ЦАХАЛ уточняют, что в течение нескольких часов войска прорвали оборону бригады ХАМАСа в Хан-Юнисе, окружили город и начали маневрировать вглубь него.

Войска, возглавившие наступление, захватили опорные пункты ХАМАСа, обнаружили оружие и разведывательные материалы. Также было уничтожено множество боевиков и обнаружено десятки разрушенных тоннелей. 

При этом, по информации Армии обороны, силы бригады "Коммандос" вместе с бригадой "Гивати" достигли центра Хан-Юниса и проводят "целенаправленные рейды в сердце города", убивая боевиков ХАМАС и уничтожая инфраструктуру террористической группировки.

В ходе одной из операций, по данным ЦАХАЛа, был уничтожен склад оружия в мечети.

Что предшествовало

Напомним, израильские военные продолжают свою наземную операцию против боевиков ХАМАС. 

В частности, им уже удалось взять под контроль северную часть Сектора Газа, включая город Газа, который является крупнейшим в палестинском анклаве. 

Еще вчера, 5 декабря, начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви заявил, что Израиль окружает Хан-Юнис - второй по величине город в Секторе Газа

 

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ХАМАСИзраильСектор Газа